Um dia para o atleticano lavar a alma. Assim tem sido o sábado (7), antes de a bola rolar contra o rival Cruzeiro.

Desde a hora do almoço, vários torcedores se aglomeram no ao redor do Mineirão e, fantasiadas ou portando objetos que remetem ao rebaixamento do rival celeste, dão show de criatividade.

Breno, o pai, e Victor, baixinho de apenas um ano e meio são exemplos disso. A dupla veio ao Gigante da Pampulha fantasiada de fantasmas da Série B e C.

“Eu vim de fantasma da B e, como a Série C ainda não chegou para eles (Cruzeiro), trouxe meu filho, pequenininho, vestido com a letra que falta”, conta ao Hoje em Dia.

Já um grupo de amigos trouxe o cruzeirense Caio de uma forma inusitada. A imagem do colega foi impressa em papelão e a brincadeira virou motivo de vários flashs.

A bola rola a partir das 19h, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O mando de campo é do Atlético.