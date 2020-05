Desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli ao Atlético, a tão famosa "lista de pedidos" do comandante argentino aquececeu o mercado e, principalmente, a criatividade nas especulações. Enquanto a imprensa segue em busca de novidades, empresários e dirigentes aproveitam para valorizar os clientes/ativos e colocá-los neste balaio mineiro. Mesmo com o clube afirmando que não investirá em atletas até que consiga sanar o rombo causado pela paralisação do futebol, devido à pandemia do novo coronavírus, praticamente um time inteiro foi ventilado para desembarcar na Cidade do Galo. Alguns nomes, inclusives, não desmentidos pela diretoria.

No gol, Martín Campaña foi o nome falado, principalmente pela característica de usar bem os pés nas saídas de bola. Com 30 anos, o uruguaio foi convocado para as Eliminatórias da Copa de 2022, mas, além de perder o posto de capitão na atual equipe do Independiente, da Argentina, recebe algumas críticas pelo rendimento considerado ruim nos últimos tempos.

Na lateral, o experiente Mariano é o que tem mais chances de vestir a camisa alvinegra após o achatamento da curva da Covid-19. Atualmente no futebol turco, ele viria sem custos e, xodó de Sampaoli no Sevilla, da Espanha, chegaria para brigar por posição com Guga e Mailton.

Na zaga, o nome mais forte é o de Lucas Veríssimo. Apesar de toda resistência do Santos para liberar o jogador e também pela valorização no mercado, ele seria outro nome visto com bons olhos pelo comandante argentino. Em recuperação, Dedé também foi procurado. Camisa 26 do Cruzeiro, o "Mito" foi quem revelou a sondagem atleticana, em entrevista ao SporTV.

O chileno Benjamín Kuscevic, da Universidad Católica-CHI, chegou a ser oferecido ao Galo, segundo o jornal "As", da capital chilena. Benjamín, de 23 anos e que possui passaporte croata, tem valor fixado para deixar a La U: 1,5 milhão de dólares (cerca de R$7,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Na meiuca, surgiram outras opções. Léo Sena, destaque do Goiás, foi o primeiro deles. Contudo, com o avançar da pandemia e o passar dos dias, parece que o interesse atleticano esfriou; pelo menos, de acordo com apuração do UOL.

Descartado pelo presidente Sérgio Sette Câmara, o camisa 10 do Lanús Marcelino Moreno também figurou nesta lista. Segundo o próprio mandatário do clube argentino, houve sim uma sondagem brasileira pelo atleta.

'Pupilo' do diretor Alexandre Mattos no Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa é outro que tem boas chances de pintar como reforço em Belo Horizonte. Além da boa relação com o atleta, Mattos tem como cartada a íntima convivência com a cúpula do alviverde, seu ex-clube.

De São Paulo, apareceu também o nome do meia Ángelo Araos, de 23 anos. Sem sucesso no Corinthians e mais um dos "xodós" de Sampaoli, ele também entrou na lista dos "possíveis reforços" atleticanos. Um negociação envolvendo o camisa 10 Cazares, inclusive, foi especulada no mercado.

Por fim, o ataque. Posição mais carente do atual elenco atleticano, o setor merece atenção especial. Para reforçá-lo, aparecem nomes como o de Lucas Pratto, instatisfeito no River Plate-ARG, Adolfo Gaich, em alta no San Lorenzo, Marrony, joia do Vasco da Gama, do ponta esquerda Luiz Araújo, atualmente no Lille, da França, e de Eduardo Vargas, chileno sondado ainda na 'era' Rui Costa.

Keno, que também atuou com Mattos no Palmeiras, recebeu proposta, mas dificilmente retorna ao Brasil nesta temporada.

Com tantas opções, especulações e "pedidos de Sampaoli", resta ao Atlético reorganizar o caixa. Sugestões não faltam. Ao contrário do dinheiro; este, cada vez mais raro nos cofres.