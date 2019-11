Primeira rodada tranquila para Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube na Superliga de feminina de Vôlei. Na noite desta terça-feira (12), as duas equipes que representam Minas Gerais no mais importante torneio do país venceram seus compromissos com certa facilidade.

Atual campeão da competição, o Minas foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Apesar de confirmar dentro de quadra o amplo favoritismo contra as cariocas, a equipe do técnico Nicola Negro teve certa dificuldade para se impor na partida.

Mesmo vencendo a partida por 3 a 0 (25/22, 25/21 e 32/30), a equipe minastenista esteve atrás no placar em vários momentos do jogo, principalmente nas duas últimas parciais. Para virar os sets e vencer o duelo, Negro precisou acionar o banco de reservas e contar com boas atuações da oposta Sheilla e da ponteira Lana, que aproveitaram bem suas oportunidades. Estreando na Superliga, a norte-americana Deja McClendon foi eleita a melhor jogadora em quadra, anotando 15 pontos.

Já o Praia Clube teve vida ainda mais tranquila ao bater o Valinhos, no interior paulista. Contando com grande atuação da ponteira Pri Daroit, dona de 17 pontos no jogo, a equipe do Triângulo Mineirto fechou a partida por 3 a 0 (25/16, 25/21, 25/15).

Apesar do placar tranquilo, o técnico Paulo Coco declarou que ainda espera mais regularidade de sua equipe, que já se sagrou campeã Mineira nesta temporada.

"Foi importante estrear com uma vitória fora de casa, valeu muito pelos três pontos. Fizemos uma partida muito irregular, deixamos a desejar no início das parciais. Porém, do meio até o fechamento dos sets tivemos uma boa performance. Agora, buscaremos a regularidade para os próximos desafios e, com certeza, diminuir a quantidade de erros", disse o treinador.

Agora, é a vez do Minas enfrentar o Valinhos no interior de São Paulo nesta sexta-feira (15). No mesmo dia, o Praia recebe o São Cristovão Saúde/ São Caetano, em Uberlândia.

*Hugo Lobão sob suppervisão de Rodrigo Gini