Antes do início do Campeonato Brasileiro da Série B, Cruzeiro e Vasco apareciam entre os principais postulantes ao acesso. Tradição, investimento e o peso da torcida credenciavam os dois gigantes do futebol brasileiro ao grupo dos quatro primeiros que vão disputar a elite do futebol brasileiro em 2022.

Entretanto, após 24 rodadas, o cenário para as duas equipes até o momento é de decepção. Sem conseguir deslanchar na competição, os adversários deste domingo (19), às 16h, em São Januário, ocupam a parte intermediária da tabela.

A Raposa até atravessa um momento positivo na Segunda Divisão, ostentando onze jogos de invencibilidade. Entretanto, apesar de conseguir se afastar da zona de rebaixamento, o acesso ainda é um sonho distante para os comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Em São Januário, a baixa na equipe estrelada estará no banco de reservas. Com Luxemburgo suspenso, o time celeste deverá ser comandado pelo auxiliar-técnico Belletti.

Vasco

Do lado do cruzmaltino, há a tentativa de um recomeço com o técnico Fernando Diniz, terceiro técnico do time na competição, e que vai para seu segundo jogo à frente da equipe.

Apesar de não ter ocupado as últimas posições na tabela, como ocorreu com o time celeste em parte do primeiro turno, o Vasco nunca conseguiu se firmar na briga pelo G-4 e viu os concorrentes por uma vaga na Série A se afastarem.

Ponto a favor dos donos da casa será a possibilidade de atuar diante de seu torcedor pela primeira vez no campeonato, neste domingo, após liberação da CBF.

Tal situação já tem sido realidade para a Raposa que, por meio de liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJD), atuou diante do seu torcedor nos seus três últimos jogos como mandante.

FICHA TÉCNICA

VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Andrey Nenê e Marquinhos Gabriel; Morato, Léo Jabá e Cano

Técnico: Fernando Diniz

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Claudinho; Wellington Nem, Dudu e Marcelo Moreno

Técnico: Belletti

DATA: 19 de setembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: São Januário

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Hugo Savio Xavier Correa e Paulo Cesar Ferreira de Almeida, todos de Goiás

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa) (PR)

TRANSMISSÃO: Globo, SporTV e Premiere