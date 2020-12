A derrota por 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, nessa terça-feira (22), no estádio Moisés Lucarelli, foi um balde de água fria nas pretensões do Cruzeiro de tentar se aproximar do G-4 da Série B.

Caso tivesse conseguido manter a vantagem no placar – o que o fazia até os 20 minutos do segundo tempo - a equipe celeste terminaria a 31ª da competição a seis pontos do grupo dos que vão jogar a elite do futebol brasileiro em 2021.

Entretanto, com o revés em Campinas, a Raposa se manteve com 40 pontos, agora na 11ª colocação, não aproveitando as derrotas de Cuiabá e Juventude, terceiro e quarto colocados consecutivamente.

Após o confronto no Moisés Lucarelli, o técnico Felipão admitiu a frustração com o resultado diante da Macaca.

"Nós estamos trabalhando todos os dias para termos detalhes de uma equipe futura melhor do que estamos hoje. (O resultado) É desanimador? Claro que é desanimador para todo mundo. “Não só para vocês, para o torcedor, mas para os jogadores e para o técnico, principalmente”, disse o experiente treinador, em entrevista coletiva.

O comandante da Raposa também respondeu se o futebol reativo, pouco agressivo do time celeste – novamente apresentado no duelo com a Ponte – é o máximo que o elenco atual pode render em campo.

“Hoje, sim. Outro dia, não. Outro dia estivemos melhores, em algumas outras oportunidades estivemos em situação melhor, criando mais, mas hoje foi isso que aconteceu. A gente tem perdido os jogos em questões de detalhes, de posicionamento, atenção, que não estamos tendo em determinados lances, e pagamos um preço mais caro”.

Rebaixamento

Distante da briga pelo acesso, a Raposa pode encerrar a rodada a cinco pontos da zona de rebaixamento, caso o Paraná, que abre o Z-4, vença a líder Chapecoense, na próxima segunda (28), na Arena Condá.

Com esse cenário, Luiz Felipe Scolari evitou falar de 2021, destacando o discurso adotado desde que retornou ao time estrelado, de que sua prioridade é livrar a equipe do rebaixamento.

“Tenho que resolver a minha parte dentro de campo, e a minha parte nós temos conversado sobre algumas situações, mas, em primeiro lugar, precisamos conversar sobre a situação atual. A situação atual ainda nos preocupa, e vamos esperar ter uma situação definitiva de conversa, de acerto e de detalhes, quando estivermos com os pontos garantidos pelo menos para a permanência na Série B”.

O time celeste volta a campo na próxima terça (29), às 21h30, para encarar o Cuiabá, no Independência, pela 32ª rodada da Série B.