Oscilações continuam, assim como a busca pelo equilíbrio. Mesmo assim, o Cruzeiro tem o que comemorar. Sob o comando de Felipão, o time conquistou sete dos nove pontos disputados nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira (30), ao fim do triunfo por 2 a 0 sobre o Paraná, no Mineirão, o treinador esbanjou certo alívio.

“Hoje, pelo menos, em um dia da semana, vou dormir em 16° lugar”, disse ele, em sua entrevista coletiva.

Com 20 pontos, a equipe estrelada está fora da zona de rebaixamento, mesmo que provisoriamente. “Saíamos da zona de rebaixamento para a Série C e, com confiança, temos que fazer nosso papel, de forma simples”, destacou o técnico celeste.

O comandante também enfatizou que a Raposa precisa continuar a evoluir, a fim de se livrar, o quanto antes, da ameaça de degola. “Temos que buscar melhores posições. Estamos ainda na última zona. O mínimo para não cair à Série C são 45 pontos, e temos apenas 20. Não é para enganar ninguém”, ressaltou.

E admitiu que essa melhora em campo só será possível à base de muito trabalho. “Vamos ver se nossa equipe terá um equilíbrio maior. Ganhamos do Operário e hoje (do Paraná), mas eles foram melhores, não podemos tapar o sol com a peneira”, afirmou.