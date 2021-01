A saída de José Carlos Brunoro do Cruzeiro, em 31 de dezembro do ano passado, tem ligação direta com o término precoce do trabalho de Luiz Felipe Scolari no clube nesta segunda-feira (25). A decisão de ambos foi tomada pela falta de perspectiva no futuro celeste. O treinador tinha contrato até o final de 2022 e encerra o vínculo de forma amigável.

Experientes no mundo do futebol, os dois sabem da força do Cruzeiro. Vivendo o dia a dia do clube, a realidade em Belo Horizonte, perceberam que é muito difícil uma saída. E isso tem ligação direta com o momento político celeste.

São muitas dívidas urgentes que o Cruzeiro tem. O dinheiro não existe (são três meses de salários atrasados) e a possibilidade de reforçar o time para a temporada 2021 não é considerada. Muito pelo contrário, há sim, por parte do treinador, o temor de que mais pontos sejam perdidos na próxima Série B por dívidas na Fifa, pois elas chegarão durante a temporada, embora o presidente Sérgio Santos Rodrigues afirme que isso não acontecerá na sua gestão (a perda de pontos).

Mas a questão está além do presidente. A guerra dentro do clube, todas as denúncias envolvendo vários integrantes do Conselho Deliberativo, a rejeição da torcida nas redes sociais, afastam investidores, mesmo que eles sejam cruzeirenses.

Recados

Não há confiança para se colocar dinheiro no clube neste momento. Brunoro e Scolari confiaram no projeto apresentado por Sérgio Santos Rodrigues e sua diretoria. No caso do treinador, tirando a decepção com a gestão do futebol tocada principalmente por Deivid, ele deixa a Toca II relatando a pessoas próximas uma preocupação que já tinha externado na sua última entrevista coletiva como técnico do time.

“Eu vejo que o Cruzeiro precisa de ajudas externas no aspecto financeiro, para que se possa corrigir certas dificuldades. Sem isso, provavelmente o Cruzeiro terá muito mais dificuldades do que teve esse ano. Acho também, que o Cruzeiro, através de sua direção, das pessoas que aqui trabalham, deve ter um planejamento final de como conseguir o acesso à Série A no ano que vem. Nós não podemos ter uma situação de perda de seis pontos novamente, nós não podemos ter uma questão de salários, de dificuldades que está vivendo. Ou unem-se todos em prol de um ideal, ou o Cruzeiro vai ter dificuldades de novo. Se não tivermos pessoas envolvidas, com condições de ajudar o Cruzeiro no aspecto total financeiramente, o Cruzeiro vai passar mais dificuldades ainda”, afirmou Felipão no início da noite do último domingo (24), no Independência, após o empate sem gols com o Náutico, na sua última partida comandando o time.

Brunoro trocou o Cruzeiro pelo Coritiba após ter a certeza de que não havia dinheiro para se tocar o projeto 2021 do clube. Além disso, com a percepção de que toda a capacidade da equipe montada por Sérgio Santos Rodrigues tem como barreira a instabilidade cruzeirense.

Sim, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro passou a ser um problema para o clube. Em tempos de crise, com o dinheiro curto, os investimentos são muito disputados. E por melhor que seja o projeto cruzeirense, a análise de mercado indica cautela.

A nota divulgada pela assessoria de imprensa de Luiz Felipe Scolari deixa, nas entrelinhas, muitos recados do treinador.

“Quando em outubro recebi em Porto Alegre o presidente Sérgio e diretoria, eu disse sim ao plano de construção de um novo Cruzeiro EC. Sabia do desafio que era recuperar o time na Série B. Naquele momento havia uma grande ameaça de queda para a Série C. Todos nós naquela reunião assumimos o compromisso com este projeto. Um trabalho organizado onde todos deveriam dar sua contribuição, cada um no seu setor. Aceitei retornar com enorme prazer em ajudar e trabalhar pelo clube. Conseguimos recuperar o time na série B”.

“Agradeço aos atletas que ficaram aqui, que aceitaram nosso convite, aos integrantes da comissão técnica, funcionários e torcedores. Agradeço a todos que nos ajudaram na recuperação do time no campeonato”.

“Desejo sucesso ao Cruzeiro EC para a próxima temporada”.

