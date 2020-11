Jovens jogadores que fazem parte do elenco do Cruzeiro vêm recebendo oportunidades com Luiz Felipe Scolari. Só no empate em 3 a 3 com o Guarani, nessa segunda-feira (9), cinco dos 14 atletas que estiveram em campo pelo time azul possuem menos de 21 anos: os titulares Cacá (21 anos), Jadsom Silva (19) e Airton (21) e os suplentes Welinton (21) e Thiago (19).

Apesar disso, existe um apelo por parte da torcida e também da imprensa para que o treinador acione Zé Eduardo (21). Questionado por que este atacante não entrou diante do Bugre, Felipão foi enfático: “Não posso colocar 20 em campo”.

“Vamos colocando os jogadores de acordo com determinados jogos ou situações. (...) Temos que saber o momento de fazer as coisas”, complementou.

Em seguida, explicou os motivos que o levaram a optar por Thiago, e não Zé Eduardo, no confronto com o Guarani. “O Thiago, se foi colocado para jogar no sub-20, é porque vínhamos observando-o e o colocamos no sub-20 para dar um pouco mais ritmo. (...) Ele entrou muito bem (nessa segunda), fez o pivô, e precisávamos de alguém na bola aérea, pois tínhamos um a menos. Fez seu papel e fiquei satisfeito", disse o treinador.

O gol que selou o empate veio dos pés de outro garoto, Welinton, outro a ser elogiado por Felipão. “Temos um grupo muito jovem em determinados aspectos. Eu estou gostando do Welinton, vai ser aproveitado muito mais vezes”, afirmou.