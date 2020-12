O cenário não era o esperado, uma disputa de Série B de Campeonato Brasileiro. Mas é justamente em meio à essa árdua luta que os caminhos de Felipão e Rafael Sóbis se encontraram, ambos empenhados em ajudar o Cruzeiro.

Após a goleada por 4 a 1 sobre o Brasil de Pelotas, no Mineirão, nesse sábado (6), o comandante celeste enfatizou a satisfação em trabalhar com Sóbis.

"Uma pena que só no final da minha carreira esportiva como técnico que consegui trabalhar com o Sóbis. Antes não estivemos juntos. Um prazer agora e uma alegria muito grande porque é um jogador inteligentíssimo, um ótimo caráter humano e com uma forma diferente de encarar os jogos”, ressaltou Felipão.

O treinador revelou ainda que o golaço, de antes do meio de campo, foi fruto de conversas com o atacante na Toca e, claro, da técnica apurada do atleta. "O gol do Sóbis foi uma obra de arte. Sabíamos que o goleiro adversário jogava sempre muito adiantado. E para um jogador inteligente, aconteceu o que aconteceu", comentou.

Sóbis é um dos artilheiros do Cruzeiro na Série B. Além dele, já marcaram quatro gols os atacantes Arthur Caíke e Airton e o zagueiro Manoel.