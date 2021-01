O técnico Luiz Felipe Scolari se irritou com relação a especulações relacionadas a seu futuro na Toca da Raposa. Ainda sem garantir se fica ou não no Cruzeiro para a próxima temporada, ele ressaltou que o assunto será tratado internamente e pediu para não haver tanta “fofoca”.

“Chega de tanta fofoca e frescura, chega de colocar bobagens em Twitter. Tenho que me posicionar como técnico, colocar algumas opiniões. Depois disso, rumos serão traçados. Com cuidados de não magoar ninguém, não fazer com que ninguém permaneça ou saia de forma ruim. Tenho mapeada toda uma situação com o Cruzeiro”, afirmou ele, após a vitória em cima do Operário-PR, nessa quarta-feira (20).

Ele aproveitou a deixa para agradecer a seus comandados por terem alcançado o tal “primeiro objetivo”.

“Estamos há dois jogos do final, vamos terminar o campeonato e depois a gente conversa com o presidente e os diretores para ver o que vai acontecer. Uma série de situações que temos pela frente”, destacou.

E pediu desculpas à China Azul pela campanha muito aquém do esperado. “Podíamos sonhar com a classificação e perdemos pontos que não esperávamos. Se tivéssemos jogado todo o campeonato como atuamos em algumas partidas, teríamos 54, 55 pontos. Infelizmente tivemos, em alguns jogos, queda de produção”, comentou.