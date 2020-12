O Cruzeiro novamente perdeu a oportunidade de se aproximar do G-4 da Série B. Um erro defensivo nos acréscimos, custou a vitória sobre o Avaí, no duelo disputado nessa sexta-feira (18), na Ressacada, pela 30ª rodada do torneio.

A equipe celeste vencia por 1 a 0, até os 48 minutos do segundo tempo, quando viu Valdívia empatar o confronto, de cabeça, aproveitando cruzamento de Edílson, após rebote de cobrança de falta.

Em entrevista depois do confronto em Florianópolis, o técnico Felipão lamentou a falha do sistema defensivo da Raposa, já no "apagar das luzes".

"Temos que reclamar do nosso posicionamento, do não acompanhamento de quem cruzou, para quem sobrou, uma série de detalhes que vamos conversar com os jogadores antes do jogo contra a Ponte Preta", disse Luiz Felipe Scolari.

Inexperiência

Ao detalhar o gol de empate do Leão da Ilha, Scolari, sem citar nomes, indicou a falta de experiência de algumas peças, como fator que custou esses e outros pontos ao time no campeonato.

"Tivemos poucas dificuldades nas bolas aéreas no jogo de hoje. Tivemos um gol do CSA, porque não encurtamos na hora do cruzamento. Quando fomos pensar em fazer a cobertura, o rapaz já tinha cruzado. Mas é o que estou dizendo: paga-se pela inexperiência dos jogadores. Não adianta. Nós já sabíamos disso. A bola aérea nós tiramos, o Manoel conseguiu tirar, o problema é que quem estava na marcação da segunda bola não acompanhou, e aí colocaram a bola para dentro e tomamos o gol. Não tem sido um problema constante a bola aérea, com Manoel, com Ramon, eles têm feito bons posicionamentos", disse o comandante celeste.

Em relação ao tento marcado pelo time catarinense, o lateral-esquerdo Patrick Brey não conseguiu evitar que Edílson aproveitasse o rebote de uma cabeçada defensiva, e cruzasse novamente para área, encontrando Valdívia na segunda trave.

Na sequencia do lance, na cabeçada que culminou com o gol, o lateral-direito Raúl Cáceres estava sozinho na marcação do atacante Rodrigão e do próprio Valdívia.

Postura pós-gol

Após abrir o placar no final do primeiro tempo, com um gol de Filipe Machado, também de cabeça, o Cruzeiro não conseguiu levar perigo ao gol do adversário no restante da partida.

Mesmo com alterações no setor ofensivo, a Raposa não criou chances claras de ampliar o marcador, não reteve a bola no campo de ataque, e viu o Avaí tomar conta das ações ofensivas na parte final do duelo, até conseguir o empate.

Questionado sobre a postura da Raposa nos 45 minutos finais, Felipão admitiu as dificuldades encontradas pela equipe celeste, mas afirmou que o time não abriu mão de atacar os donos da casa.

"Não abdicamos do ataque no segundo tempo. Fomos, em determinados momentos, parados pelo setor defensivo do Avaí, que começou a se impor no nosso meio, e nós não conseguimos parar essa situação. Fizemos a falta em uma situação que, nos dias de hoje, com este campo e com os jogadores que estavam em campo, era muito difícil", completou Felipão.

Com o empate na Ressacada, o Cruzeiro chegou aos 40 pontos, subiu para a 9ª colocação, mas pode cair até duas posições no encerramento da rodada.

O próximo desafio da Raposa será na próxima terça, contra a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.