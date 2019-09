No interior do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Scolari, nome preferido pela diretoria do Cruzeiro para substitutir Rogério Ceni, demitido na última quinta-feira (26) não será o treinador cruzeirense para o restante da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o clube briga contra o rebaixamento. Felipão foi procurado, mas agradeceu o convite.

O treinador tem um grande carinho pelo Cruzeiro, pois foi da Toca que ele saiu para assumir a Seleção Brasileira, em 2001, num trabalho que terminou com o título mundial de 2002, na Coriea do Sul e Japão, mas neste momento ele não quer assumir nenhum compromisso.

Recentemente, ele foi procurado pelo Fluminense, que vive situação idêntica à cruzeirense, mas recusou, assim como também não aceitou a proposta de uma seleção da América Central, que queria dele um projeto que se iniciaria este ano visando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que começam a ser disputadas no ano que vem.

A ideia de Scolari é voltar a trabalhar no ano que vem, iniciando um trabalho. E isso pode acontecer no Brasil ou até mesmo na China, onde ele fez muito sucesso e tem bastante mercado.