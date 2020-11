Na avaliação de Luiz Felipe Scolari, o Cruzeiro fez seu “pior jogo em termos técnicos”, contra o Botafogo-SP, mas vem crescendo nos aspectos tático e emocional. “Neste momento, é mais importante o resultado do que jogar com qualidade. Porque ainda estamos lá embaixo. Precisamos conseguir os pontos necessários para ficarmos um pouco mais ‘descansados’”, ressaltou.

E voltou a frisar que, apesar dos três triunfos e do empate obtidos desde que chegou ao Cruzeiro, o time celeste não pode pensar em G-4. A realidade, para Felipão, é outra.

“Penso que dá tempo de fugir da Série C. É o primeiro objetivo. Não adianta pensar grande quando estamos embaixo. Temos que conseguir pontos necessários para não cair à Série C. Se a torcida não gosta que eu diga isso, vou continuar falando até conseguir, no mínimo, 44, 45 pontos. Depois podemos pensar outra coisa. Mas até lá, não discuto com ninguém sobre isso”, ressaltou.

De todo modo, parabenizou sua equipe por mais uma vitória fora de casa. “Não estamos fazendo jogos muito bonitos, mas estamos conseguindo resultados e fugindo daquilo que nos assombrava”, disse.

Com 23 pontos, o Cruzeiro volta a campo na segunda-feira (9), às 20h, contra o Guarani, no Mineirão, pela 21ª rodada da Série B.