A atuação do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Mirassol, neste sábado (9), fora de casa, irritou o técnico Luiz Felipe Scolari durante a entrevista coletiva. Além da atuação abaixo do esperado, o time palmeirense não conseguiu chegar à vitória, mesmo atuando com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, depois que o atacante Zé Roberto foi expulso aos oito minutos.



O Palmeiras lidera o Grupo B, com 19 pontos, e tem a terceira melhor campanha na classificação geral. Mas não vem apresentando um bom futebol no Estadual. Ao ser questionado sobre o baixo rendimento do time na competição, Felipão disparou: "Se eu soubesse o que falta para o Palmeiras melhorar já teria corrigido".



Em seguida, quando questionado sobre a escalação e as opções para o confronto contra o Melgar, terça-feira, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores, foi direto: "Sei quem vai jogar na terça, quem não vai jogar, mas não vou revelar agora com vocês".



Por fim, o treinador perdeu a paciência quando teve de explicar a substituição de Zé Rafael, no segundo tempo. O meia fez a sua segunda partida pelo Palmeiras na temporada. Após um bom primeiro tempo, caiu de rendimento na etapa final e acabou substituído por Carlos Eduardo, que, no último lance do jogo, perdeu a chance de garantir a vitória em Mirassol.



"Eu não entendo vocês (jornalistas), mas tudo bem. Foi uma substituição que quis fazer para colocar dois pontas mais agressivos porque tinha um jogador a mais. Não precisava de alguém que construísse, e sim alguém que tentasse finalizar, como foi o caso do Carlos Eduardo, que infelizmente não conseguiu fazer o gol", completou Felipão, que soltou um "meu Deus do céu", se levantou da cadeira e encerrou a coletiva.