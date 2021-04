Com um setor ofensivo ainda devendo, mas que aos poucos vai evoluindo, o Cruzeiro tem Felipe Augusto como único atleta do atual elenco que marcou mais de um gol na temporada. No caso, dois tentos, o que confere a ele a melhor média no plantel, ao lado de Marcelo Moreno.

Augusto e Moreno detêm a marca de 0,25 gol por jogo – o primeiro estufou as redes duas vezes em oito partidas, e o boliviano balançou em uma oportunidade em quatro confrontos.

De qualquer modo, o gol do ex-americano nessa quarta-feira (7), nos 2 a 0 sobre o Coimbra, no Independência, tem um gostinho especial, como exalta o próprio avante.

"Sabemos do peso de vestir essa camisa. Queria fazer esse gol em Belo Horizonte. Já tinha feito na Copa do Brasil (contra o São Raimundo, em Roraima) e estou muito feliz em ajudar a equipe”, sintetizou Felipe Augusto à TV Cruzeiro.

Além dele e de Moreno, anotaram gol pela Raposa nesta temporada o lateral-direito Cáceres, o zagueiro Manoel, o meia Marcinho e os atacantes William Pottker e Rafael Sóbis.

O próximo desafio dos azuis será contra o Atlético, neste domingo (11), às 16h, no Mineirão, pela nona rodada do Estadual.