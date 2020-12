Numa noite em que os artilheiros Ademir e Rodolfo não balançaram as redes, e sem a presença de Alê e Juninho, coube a Toscano e Felipe Azevedo comandarem a vitória do América sobre o Sampaio Corrêa, nesta terça-feira (8), no Independência.

Ao fim da partida, Azevedo, que anotou seu segundo gol na Série B do Brasileiro, destacou sua “fome pelo acesso”.

“Campeonato muito difícil. Sou um dos caras que está (no Coelho) desde o ano passado, quando não conseguimos o acesso. Vim com fome para conseguir o acesso. O América é um clube estruturado e que merece. Feliz pela vitória contra o Sampaio”, destacou ao canal SporTV.

O outro gol saiu dos pés de Toscano, suspenso para a partida de sábado (12), diante do Paraná, no Horto, por conta do terceiro cartão amarelo. “Mostramos a força do nosso grupo, e o Toscano foi decisivo em fazer o gol. Vamos fortes novamente”, completou Felipe Azevedo.

O América chegou aos 50 pontos, na vice-liderança da Série B.