Com a vinda de Enderson Moreira, o Cruzeiro deve ir ao mercado, visando à disputa da Série B do Brasileiro – ainda sem data definida para começar, em função da pandemia do coronavírus. E um dos assuntos ventilados é quanto à possibilidade de o treinador requisitar jogadores do Ceará, time que treinava antes de acertar com os celestes. Um dos atletas que estariam na mira da Raposa é o meia Felipe Baxola. (Confira mais abaixo quem é ele)

O Cruzeiro já tentou trazer o armador num passado recente, mas não obteve êxito. Após sua saída do clube mineiro, Adilson Batista disse à Fox Sports que a contratação de Enderson poderia significar também a ida de Baxola para o elenco estrelado.

“Engraçado que eu liguei para o Enderson no começo do ano. Falei: ‘Enderson, me libera o Felipe Baxola’. Gosto muito desse jogador. Joga nas extremas, no meio, é talentoso o menino. E ele, ‘ah, não posso’. Agora, acho que ele vai vir com o Felipe Baxola”, afirmou Adilson, em meio a risos.

Procurada pela reportagem, a diretoria cruzeirense disse que não fala em nomes, mas que ainda está em busca de reforços para a temporada.

Quem é Felipe Baxola?

Natural de Piracicaba (SP), Felipe de Oliveira Silva, o Felipe Baxola, vai completar 30 anos no próximo dia 28 de maio. Camisa 10 do Ceará, participou de 23 jogos e marcou um gol no Brasileirão de 2019. Na mesma competição, deu três assistências e fez 20 desarmes. Não chegou a ser suspenso, pois recebeu apenas dois cartões amarelos.

Neste ano, disputou seis partidas e anotou dois gols pela Copa do Nordeste. Esteve presente também em dois duelos da Copa do Brasil e quatro do Cearense, não tendo balançado as redes nesses dois torneios. Em nenhuma ocasião, levou cartão.