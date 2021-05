A presença do zagueiro Paulo e do meia Marco Antônio, jovens promessas da base do Cruzeiro, na lista de relacionados para o jogo deste sábado (29), às 16h30, contra o Confiança, no Batistão, pela primeira rodada da Série B do Brasileiro, colocou um ponto de interrogação na torcida celeste, haja vista que os dois atletas estariam fora dos planos do clube.

No entanto, em entrevista concedida nesta sexta-feira (28), o técnico Felipe Conceição afirmou que qualquer integrante do atual plantel celeste terá oportunidades enquanto estiver vestindo a camisa azul e branca. Isso inclui também os meias Marcinho e Claudinho, ausentes nesta convocação do comandante.

Ao mesmo tempo, fez uma ponderação: “Se no meio do caminho ou em algum momento do percurso, seja nesta temporada ou na outra, o Cruzeiro receber proposta que seja interessante para o atleta e o clube, será feita (a negociação). Não tem nada definido de maneira eterna, e nenhum atleta que está treinando com a gente está fora dos planos. Já fizemos os ajustes que tínhamos que fazer no elenco. Estamos fortes e contamos com os atletas. Todos são importantes”, disse.

Ele declarou ainda que, em momento algum, vai se desfazer de algum atleta, sem que haja um comunicado oficial. E garante que Marco Antônio e Paulo não estão deixando a Toca.

“(A informação da liberação dos dois atletas) partiu mais de pessoas que comentaram na imprensa. São atletas jovens, assim como outros que temos no grupo. E que é natural num momento jogarem mais, e, em outros momentos, não. Faz parte do processo. Importante ressaltar o trabalho de médio a longo prazo dos atletas jovens, e a gente está fazendo isso. Dos 22 atletas relacionados, mais da metade são abaixo dos 23 anos. Estamos construindo um Cruzeiro forte para a Série B, mas um Cruzeiro ainda mais forte a médio e a longo prazo. Lógico que por merecimento, independentemente da idade. Fazendo parte do grupo, vai brigar por posição nos treinamentos e não porque veio da base do Cruzeiro”, comentou.