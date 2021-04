O Cruzeiro segue em momento ruim no Campeonato Mineiro. O empate em 0 a 0 com o Tombense, nesta quinta-feira (1º), no Mineirão, manteve a Raposa fora do G-4 da competição. Em seis jogos, o time celeste soma oito pontos, resultado de duas vitórias, dois empate e duas derrotas, e ocupa a sexta posição da tabela.

Mais do que o insucesso em casa, novamente o time estrelado apresentou dificuldades em se impor diante de uma equipe do interior. Apesar de ter algumas oportunidades de gol, o Cruzeiro novamente teve dificuldades na criação das jogadas, e só não saiu derrotado do Gigante da Pampulha porque Fábio defendeu uma cobrança de pênalti na segunda etapa.

Apesar do tropeço, e da posição ruim na classificação, o técnico Felipe Conceição elogiou o desempenho da equipe celeste nesta quinta.

“Gostei da evolução da equipe. Dentro do processo que a gente acredita, me deixa satisfeito e não podemos perder esse caminho. Criamos várias chances, controlamos a equipe adversária. Caímos no segundo tempo, mas faz parte do processo. Estou satisfeito, principalmente com o primeiro tempo e boa parte do segundo. Estamos no caminho certo”, disse o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Conceição também comentou sobre a baixa efetividade do ataque celeste, que marcou apenas cinco gols em sete jogos na temporada. “A nossa bola não entrou, mas vai entrar. Essa ansiedade também gera esses erros no último terço. Isso faz parte, mas vamos ajustar isso. Quando a bola começar a entrar, vai sair esse peso dos atletas e vamos conseguir produzir em gols o que estamos produzindo em jogo”.

Otimismo

Mesmo ainda sem conseguir os resultados e o desempenho que espera, o treinador da Raposa mostrou otimismo para a sequência dos jogos.

“É lógico que vamos crescer. Já temos um conhecimento maior do elenco, são apenas ajustes. A equipe tende a ganhar um conjunto maior pela repetição da escalação. Basta não sair do caminho e manter essa postura que tivemos. Nós marcamos forte, controlamos o jogo. Infelizmente não saímos com a vitória”.

O próximo desafio da equipe estrelada será diante do Boa Esporte, neste domingo (4), às 11h, no estádio Melão, em Varginha, pela sétima rodada do Mineiro.

