Ausente nas duas primeiras partidas do Cruzeiro na temporada, o atacante Marcelo Moreno reapareceu com a camisa celeste nesse sábado (6), durante todo o segundo tempo, no lugar de Rafael Sóbis. Apesar de não ter balançado as redes, agradou ao técnico Felipe Conceição.

O treinador, por sinal, está otimista com relação ao centroavante e acredita que o jogador boliviano vai reencontrar o caminho das redes e ser peça importante nesta temporada.

“Não só o Marcelo (Moreno); a gente trabalha para extrair o melhor de todos eles. O Marcelo está nesse processo. (Contra URT, ele) segurou a bola, se movimentou, criou chances para finalizar... Trabalhou bem”, declarou Conceição.

A última vez que Marcelo Moreno marcou um gol foi nos 2 a 0 em cima do Paraná, em 30 de outubro de 2020, no Mineirão, pela 19ª rodada da Série B. Ele anotou um dos tentos na ocasião.