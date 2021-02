Definitivamente, Marcelo Moreno não está com moral no Cruzeiro. Fora da estreia da Raposa no Campeonato Mineiro, o boliviano se quer relacionado foi para o duelo contra o Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Após o empate em 1 a 1, conquistado neste sábado (27), o técnico Felipe Conceição foi questionado sobre a ausência do atacante.

Segundo o comandante da Raposa, apenas os jogadores com os melhores desempenhos nos treinamentos serão relacionados para os desafios que o time terá pela frente. Na última temporada, Moreno fez 32 jogos e anotou apenas três gols.

"Fiz um comunicado que o grupo está fechado para o Campeonato Mineiro. E depois vai ver a necessidade ou não de reforços para a Série B, que é o principal campeonato do ano. E o Marcelo está no grupo, faz parte e a gente está tratando assim como trata todos dentro do elenco", destacou o treinador.

"É com eles quem vai jogar, quem fica à disposição. É o trabalho diário que vai mostrar. A gente conta com o Marcelo também, assim como conta com todo mundo", finalizou.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (3) e recebe a Caldense no Mineirão. O duelo está marcado para às 21h30 no Gigante da Pampulha.