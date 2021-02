“Um perfil vitorioso”. Tal afirmação foi dita e reforçada por Felipe Conceição, em sua apresentação como novo treinador do Cruzeiro, nesta quarta-feira (3), na Toca da Raposa II, sobre a principal característica do elenco que vai formar e dirigir na próxima temporada.

Questionado sobre a preferência por jogadores jovens ou experientes, ou por aqueles que têm maior experiência na Série A ou na Série B, o novo comandante da equipe estrelada foi enfático, afirmando que não tem preferência por uma característica específica de atleta.

“O perfil de um time que a gente quer montar é um perfil vitorioso. Perfil de time que jogue pela vitória o tempo todo, fora ou dentro de casa. Isso também é do meu estilo de jogo. O jogador que encaixar neste perfil, seja ele da base, contratado ou já do elenco, vamos utilizá-lo da melhor forma possível”, disse Conceição.

Projeto.

Assim que a saída de Felipão do comando do Cruzeiro foi oficializada, o nome de Felipe Conceição ganhou força para assumir o comando do time celeste.

Uma reunião na semana passada entre o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, selou a negociação.

Sobre a decisão de aceitar a proposta da Raposa, Conceição afirmou que a possibilidade de ajudar a reerguer o clube foi decisiva.

“O projeto de reestruturação do clube, de tirar o clube de onde ele está, do momento em que ele vive, e levá-lo onde ele merece. Além da grandeza do Cruzeiro, foi isso tudo que me motivou. E isso vem não só da grandeza e da história do clube, como também das pessoas que conversaram comigo, que hoje representam o clube. Somando isso, foi fácil de escolher, é o maior desafio da minha carreira. Estou muito feliz, motivado, orgulhoso de estar aqui. Sou um treinador jovem, mas muito motivado, com muita gana e preparado para essa situação”, completou o treinador.

Mesmo com os jogadores de férias até o dia 14 de fevereiro, o Cruzeiro já pensa na estreia no Campeonato Mineiro.

A estreia do time celeste na próxima temporada será no dia 28 de fevereiro, diante do Uberlândia, às 10h, no estádio Parque do Sabiá.