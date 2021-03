Em busca da reabilitação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro deve ter mudanças no time que vai iniciar diante do Tombense, na próxima quinta-feira (1º), às 16h, no Mineirão, pela 6ª rodada da competição. O Hoje em Dia apurou que Rafael Sóbis treinou no time titular durante atividades na Toca da Raposa II, na vaga de Marcelo Moreno, à serviço da seleção boliviana.

Neste sábado (27), a Bolívia vai enfrentar o Chile, em Roncágua. Já na terça, o desafio será diante do Equador, em Guayaquil. De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, o centroavante deve chegar a tempo do confronto no Gigante da Pampulha, mas não tem a presença garantida no duelo, em razão da parte física, que será reavaliada pelo Cruzeiro.

Sóbis, por sua vez, esteve no time inicial nas quatro primeiras partidas da Raposa na temporada, perdendo a vaga para Moreno nos dois últimos duelos. Na derrota para o América por 1 a 0, no último domingo, o experiente jogador de 35 anos começou a partida no banco de reservas, sendo acionado apenas aos 36 minutos do segundo tempo.

Um dos principais destaques da Raposa na temporada, em que foi o artilheiro da equipe no ano, mesmo tendo chegado já no segundo turno da Série B, Rafael vem tendo atuações discretas neste novo ciclo. Ainda sem marcar gols, contribuiu com uma assistência nos confrontos em que esteve em campo.

Baixo rendimento

Independentemente da situação de Moreno para o confronto da próxima quinta, existe a possibilidade concreta de o técnico Felipe Conceição mudar peças no ataque. Isso porque, mesmo utilizando sete jogadores no setor até então, o sistema ofensivo da Raposa ainda não decolou neste início de temporada.

Em seis jogos disputados foram cinco gols marcados, sendo apenas dois por atacantes, com Marcelo Moreno, de pênalti, e Felipe Augusto. Outras mudanças obrigatórias na equipe, em relação ao último jogo serão na zaga e na lateral-esquerda.

Expulsos contra o Coelho, Eduardo Brock e Matheus Pereira cumprirão suspensão. Os substitutos deverão ser Manoel e Alan Ruschel, deslocado para o meio-campo diante do Alviverde, que deve voltar a posição de origem contra o Tombense.

Na quinta colocação do Mineiro, com sete pontos, o time estrelado busca o triunfo sobre o Gavião Carcará para tentar volta ao G-4 do torneio.