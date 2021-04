Em várias ocasiões, o técnico Felipe Conceição bateu na tecla que o objetivo principal do Cruzeiro é o de voltar à elite nacional. Mas até lá, vai enfrentar vários outros desafios. Entre os vigentes, os clássicos contra o América, pelas semifinais, em que o Coelho tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para avançar à decisão.

Assim como se deu no confronto com o Atlético, o treinador acredita que favoritismo fica só na teoria.

"Isso é muito da imprensa, da torcida, do externo. Se resolve é dentro de campo. Lógico que o América tem um processo de longo prazo, da solidez e consistência. É uma equipe que no ano passado chegou às finais (semifinais), e o Cruzeiro, não. Estamos crescendo ainda. Futebol é dentro de campo. Vamos tentar passar desta fase e chegar à final do campeonato", ressaltou.

Os duelos com o Coelho, por sinal, serão de uma importância que transcende o caráter decisivo do Estadual.

"O ideal é que possamos disputar o máximo possível de jogos decisivos, lembrando que o objetivo principal é o acesso à Série A. Conquistamos com méritos a vaga à semifinal, e vamos tentar buscar a da final. E esses jogos ajudam porque são decisivos, para puxar a responsabilidade a nós e buscar a vitória em um clima mais tenso. Isso traz evolução”, destacou.

Em outras palavras, quanto mais partidas com cara de “final”, melhor para o time na vindoura disputa da Segunda Divisão.

“Nosso planejamento é o de estar crescendo o suficiente para a Série B. Se vier com o título, melhor ainda. Mas é ir etapa por etapa. São dois jogos importantes (contra o América), e se for do nosso merecimento passar, teremos mais dois (na decisão) para lutar pelo título", comentou Conceição.