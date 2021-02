Embora Felipe Conceição ainda não tenha tido contato com o atual elenco celeste, o treinador já vem traçando um planejamento com a diretoria e que inclui um trabalho ligado à base do clube. Tanto que nesta terça-feira (9), o técnico esteve na Toca I para acompanhar às atividades da equipe sub-20 do Cruzeiro e tratar de outros assuntos.

“Dentro do possível vamos estar bem próximos da base. O Cruzeiro tem uma baita estrutura com pessoas capacitadas para coordenar esse trabalho. Vamos fazer essa integração e deixar o time cada vez mais forte”, declarou o comandante ao site oficial da Raposa.

Ao mesmo tempo em que promete dar chances a jovens valores, ele enfatiza que a integração com a base, “na prática, não é uma coisa fácil de se fazer”, demonstrando preocupação em não “queimar” etapas.

“Mas com as pessoas que estão na base e com a mentalidade que a gente chega, (a integração) será feita no Cruzeiro. Sabemos que a médio e longo prazo isso é importantíssimo para o clube”, disse.

Durante a visita na Toca I, ele se encontrou com Luiz Kriwat, gerente de futebol da base cruzeirense, e Paulo Castro, técnico do sub-20, com quem trabalhou no América.

Diretor executivo das categorias de base da Raposa, Gustavo Ferreira ressaltou a importância desse planejamento ao lado de Conceição.

“A vinda do Felipe ao treino do sub-20 já é uma motivação para nossos garotos, e isso mostra que ele se preocupa em conhecer a base. E no futuro eles (jovens) terão oportunidades. Isso é muito importante para nosso trabalho”, finalizou.