Felipe Felício, de 19 anos, já disputou nove jogos pelo time profissional e agora está incorporado ao elenco

Na pré-temporada do Atlético, uma das novidades é Felipe Felício. O centroavante, de 19 anos, foi revelado na base do clube e agora está integrado definitivamente ao elenco profissional. Com 46 gols nas categorias inferiores do Galo, ele já definiu quem será sua referência para conseguir se destacar também no time principal.

"Pelo convívio de hoje, eu me inspiro muito no Hulk. Pelo que eu vejo dele, do trabalho... Da qualidade, eu não preciso nem falar. Todos sabem, artilheiro de tudo. Mas, pelo empenho dele, eu me inspiro bastante no Hulk”, afirmou.

Além de enaltecer o camisa 7, o jovem atacante demonstrou entusiasmo em poder dividir os vestiários da Cidade do Galo com o zagueiro uruguaio Diego Godín, um dos reforços do Atlético para 2022.

“Em relação aos atletas, sem palavras, né? Godín, que a gente via na televisão, está aqui com a gente hoje. Tanto ele quanto os outros atletas só vêm para agregar", destacou.

Novas chances de jogar

Em 2021, ainda sob o comando de Cuca, Felipe Felício teve as primeiras chances na equipe profissional do Atlético. Ele foi aproveitado pelo ex-treinador em nove jogos, sendo quatro do Campeonato Mineiro e cinco do Brasileirão.

No início desta temporada, a expectativa é de receber mais oportunidades para estar em campo, agora com o técnico Antonio “El Turco” Mohamed. “Independentemente de a gente ser utilizado ou não nesse início de Campeonato Mineiro - ainda não nos foi passado -, a gente vai continuar trabalhando firme e forte, buscando nosso espaço e, se Deus quiser, fazer um grande campeonato", disse.

