Cria do Corinthians e torcedor declarado do clube paulista, o lateral-esquerdo Guilherme Arana será adversário do "Timão" no próximo sábado (14), em duelo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente no Atlético, onde é uma das principais peças do técnico Jorge Sampaoli, o canhotinho cada vez mais cai nas graças da Massa.

Totalmente adaptado à Cidade do Galo, Arana é considerado um dos melhores da posição em solo tupiniquim e, há alguns meses, vive a expectativa de ser convocado pelo técnico Tite para ajudar a Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

Com a camisa do Atlético, Arana já fez 30 partidas e anotou quatro gols. Porém, o destino poderia ter sido diferente se não fosse a desistência do Corinthians em contratá-lo no ano passado, quando pertencia ao Sevilla, da Espanha.

“As malas já estavam todas prontas, só que o Sevilla não aceitou a forma de pagamento do Corinthians”, disse Guilherme Arana em entrevista ao programa Arena SBT, na última segunda-feira (9).

Naquele momento, Arana estava emprestado à Atalanta, mas estava fora dos planos da equipe italiana. Na ocasião, o time alvinegro desistiu da conversa por não ter o dinheiro à vista, exigência dos espanhóis.

Sorte dos atleticanos!