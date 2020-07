O zagueiro Junior Alonso foi oficialmente apresentado como reforço do Atlético, nesta sexta-feira (17). Contratado junto ao Lille, da França, o paraguaio não escondeu a alegria de atuar em solo brasileiro. Ele estava no Boca Juniors, da Argentina, e custou cerca de R$ 17 milhões ao alvinegro.

"Me sinto muito feliz por estar aqui e pertencer à família Atlético. Quero dar sempre o melhor de mim para o clube e para os meus companheiros. Decidi jogar no Atlético por todo o projeto do clube e porque o treinador confiou em mim. Estou muito feliz por ter tomado esta decisão", disse Alonso, de 27 anos.

"Me falaram muito sobre a torcida do Atlético, que é muito apaixonada e que sempre apoia a equipe. A Cidade do Galo está no nível europeu, com todas as suas instalações. Creio que podemos ganhar coisas importantes e brigar com todas as equipes", acrescentou.

Além de zagueiro, Alonso também tem experiência como lateral-esquerdo, posição na qual o Galo conta com Fábio Santos e Arana. Contudo, ele deixa claro que, se acionado para atuar na função, está preparado.

"No meu começo, joguei de lateral-esquerdo e conheço esta posição. sou zagueiro central, mas se o treinador precisar que jogue nesta posição, não vejo nenhum problema. A disputa será muito sadia (na zaga)", finalizou.