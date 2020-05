Sem jogar desde 15 de março, se o futebol não tivesse sido paralisado por causa da pandemia pelo novo coronavírus, o Cruzeiro poderia estrear na Série B nesta sexta-feira recebendo o Botafogo-SP, em Belo Horizonte

O cruzeirense poderia estar vivendo neste feriado de 1º de maio talvez o maior pesadelo da sua vida de torcedor: a estreia do seu clube na Série B do Campeonato Brasileiro. E num estádio vazio, que poderia ser Mineirão ou Independência, por causa da perda de mando de campo de sete jogos por causa de problemas nos jogos contra Atlético, CSA e Palmeiras na Série A do ano passado.

A tabela que foi divulgada em 28 de fevereiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a básica, ainda sem a definição de dia e horário dos jogos. Mas com o futebol parado desde 16 de março, por causa da pandemia pelo novo coronavírus, a competição foi atrasada e não se tem ainda uma defnição de quando ela começará.

Todos os anos, a Série B é aberta com jogos nas noites de sexta-feira e o Cruzeiro poderia estar em campo neste 1º de maio, recebendo o Botafogo, de Ribeirão Preto.

Confira a tabela da 1ª rodada da Série B:

Cruzeiro x Botafogo-SP

CSA x Guarani

Avaí x Náutico

Oeste x Chapecoense

Ponte Preta x América-MG

Operário x Figueirense

Juventude x CRB

Vitória x Sampaio Corrêa

Confiança x Paraná

Cuiabá x Brasil

No ano passado, a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve as dez partidas divididas em quatro dias. Em 26 de abril foram realizados quatro jogos, sendo dois às 19h15 e outros dois às 21h30. Foram mais quatro confrontos no sábado (27/4/2019), um no domingo (28/4/2019) e o último na segunda-feira (29/4/2019).