O Fluminense anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (19), a contratação do técnico Fernando Diniz. Ex-jogador do clube carioca, ele chega para ocupar o posto que ficou vago após a saída de Marcelo Oliveira, demitido após a eliminação da equipe tricolor diante do Athletico-PR na semifinal da Copa Sul-Americana e em plena semana final de disputa do Campeonato Brasileiro.



O último trabalho de Fernando Diniz como treinador foi justamente à frente do Athletico-PR, do qual foi mandado embora no final de junho. Agora oficializado pelo Flu, o comandante assinou vínculo para dirigir a sua nova equipe até o final de 2019.



Com 44 anos de idade, o técnico ganhou maior destaque nesta função inicialmente em 2016, quando levou o surpreendente Audax à final do Campeonato Paulista, do qual se sagrou vice-campeão ao ser derrotado pelo Santos na luta pelo título.



"Escolhido pelo perfil estudioso e de trabalho muito intenso, Diniz trará consigo dois auxiliares. Como parte das mudanças na comissão técnica, Leo Percovich deixa o comando da equipe sub-20 e se torna auxiliar permanente, em virtude da saída de Fábio Moreno", informou também o Fluminense na nota oficial que divulgou nesta quarta.



Moreno, no caso, dirigiu o time de forma interina na rodada final do Brasileirão, na qual o Flu encerrou um longo jejum de gols e vitórias ao bater o América por 1 a 0, no Maracanã, e se livrar do risco de rebaixamento à Série B.



A direção do clube carioca ainda revelou que o treinador será oficialmente apresentado nesta quinta-feira, às 11h, no CT da Barra. Antes de comandar o Athletico-PR, Diniz também dirigiu Votoraty, Paulista, Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Audax, Guaratinguetá, Paraná, Oeste e Guarani em sua carreira como treinador.



Em sua trajetória como jogador, o ex-meio-campista defendeu o Fluminense entre 2000 e 2003, sendo que no período ajudou a equipe a conquistar o título carioca de 2002.