A grande novidade da fase final do Campeonato Mineiro é a utilização do VAR pela primeira vez no Estadual. Confirmado para o Campeonato Brasileiro, o árbitro de vídeo vem sendo testado nas fases decisivas de alguns estudais.

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (28), o goleiro do América, Fernando Leal não se mostrou muito contente com a implementação do sistema do VAR no futebol. O jogador do Coelho disse que a novidade está deixando o futebol sem graça, e que o erro é comum entre árbitros e jogadores.

Leal ainda avaliou que o arbitro de vídeo nem sempre é utilizado da forma correta.

“Existem lances que eles usam o VAR de maneira equivocada. Analisar um lance em câmera lenta é ruim, porque é completamente diferente do ao vivo, e a interpretação pode mudar", disse o goleiro.

Polêmica

Nessa quarta-feira (27), o duelo entre Flamengo e Fluminense, pela semifinal da Taça Rio, ficou marcado pela atuação polêmica da arbitragem. O protagonista foi o árbitro Marcelo de Lima Henrique, que foi questionado pela demora e pela forma com que interpretou os lances utilizando o VAR.

Pressionado pelo desempenho no clássico carioca, Marcelo de Lima Henrique está escalado para comandar o jogo de ida das semifinais do Mineiro, entre América e Cruzeiro, neste domingo, às 16h, no Independência.

*Hugo Lobão

Sob Supervisão de Alexandre Simões