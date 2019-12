Metade de Belo Horizonte está em festa com o rebaixamento do Cruzeiro para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Se o lado azul ainda tenta digerir a primeira queda da história do clube, os atleticanos comemoram o descenso do rival.

Tradicional ponto de encontro de torcedores para comemorar títulos do Alvinegro, a sede de Lourdes foi tomada pelos atleticanos, que entoam cantos ironizando a situação da Raposa.

Um dos nomes lembrados pelas pessoas que comemoram a queda do rival para a Série B foi o do atacante Fred, que deixou o Atlético no final de 2017 para justamente defender o Cruzeiro. O centrovante vive um embróglio jurídico com o Galo, que cobra uma multa de mais de R$ 10 Milhões de reais do camisa 9.

Confira abaixo imagens feitas da sede do Galo, no bairro de Lourdes

Natural de Fortaleza, o torcedor Thiago Diniz, de 34 anos, veio com a namorada Bruna Costa, atleticana, fazer a festa na Sede do Atlético. | @jornalhojeemdia pic.twitter.com/EcBV9tcLaW — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) December 8, 2019

“Ah que bom será, ano que vem tem Cruzeiro e Cuiabá”. Torcedores fazem rimas com os times da Série B. | @jornalhojeemdia pic.twitter.com/TVyB5dG2H5 — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) December 8, 2019

“O Fred, o que cê vai fazer, devendo 10 milhões, jogando na Série B” | @jornalhojeemdia pic.twitter.com/GyXvqEEka9

— HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) December 8, 2019