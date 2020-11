O surto de Covid-19 no Atlético ganhou novo capítulo nesta quarta-feira (18), antes mesmo da derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, no Mineirão. Com mais de 20 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no clube, o assunto da vez é a festa organizada pelo gerente Gabriel Andreata, na semana passada.

Com cerca de 60 convidados, incluindo o técnico Jorge Sampaoli e vários membros da comissão técnica, o aniversário de Andreatta causou revolta em membros da diretoria e também em jogadores, conforme apurou o Hoje em Dia. A comemoração foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada com várias fontes pela reportagem.

Bastante envolvido nos protocolos de segurança, o Atlético era um dos clubes que sabia lidar com a pandemia. Por isso mesmo, devido aos investimentos com testes, higienização, voos fretados e segurança para atletas e comissão, é que a festa foi encarada dentro do clube como "irresponsável" e "imprudente".

Apesar de não saber de onde veio o foco do surto, o discurso é de que faltou bom senso e responsabilidade a Andreatta e aos funcionários que estiveram presentes no evento, realizado na segunda-feira (9), num restaurante do bairro Vila da Serra, e Nova Lima.