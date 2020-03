O clássico entre Atlético x Cruzeiro, marcado para às 19h do próximo sábado (7), terá um clima diferente neste tão tradicional encontro.

Se em 2006 as duas equipes se enfrentaram, também no Mineirão, com os celestes zombando o rival pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, desta vez quem promete dar troco à altura são os alvinegros.

Criando ideias para provocar os cruzeirenses, visitantes no duelo da primeira fase do Estadual, um grupo de atleticanos se uniu e comprou balões personalizados com a letra “B”. O Hoje em Dia apurou que a expectativa é que cerca de 35 mil sejam distribuídos no dia do confronto.

Após a liberação da Polícia Militar e do Ministério Público, a torcida do Galo se mobilizou e promete fazer uma verdadeira festa no Gigante da Pampulha. Camisas e o tradicional “fantasma da Série B” também marcarão presença nas cadeiras do Gigante da Pampulha.