Hora de estreia para o Fiat Minas no Campeonato Mineiro Adulto Masculino de Vôlei. Uma das principais forças do país, o time da Rua da Bahia começa sua trajetória na competição em Uberlândia, palco do segundo dos 10 circuitos da primeira fase. E encara nesta quinta-feira (5), às 20h, no Ginásio do Praia Clube, o Lavras Vôlei. A equipe do Sul do estado foi criada ano passado com o suporte do Sada Cruzeiro e disputou a Superliga B, alcançando as semifinais.

Será o primeiro jogo oficial dos comandados pelo técnico Nery Tambeiro na temporada. Se o grupo perdeu alguns de seus destaques, traz reforços como o ponteiro argentino Lucas Ocampo; o central Davy e o levantador Rodrigo. Por enquanto, o treinador não conta com o oposto Felipe Roque, o central Matheus Bispo e o líbero Maique, com a seleção brasileira, além do ponteiro Nicolas Lazo, que está com a seleção argentina.

“Esse período de preparação que tivemos foi fundamental para o grupo se conhecer. Os jogadores foram chegando ao decorrer desse período e ainda assim estão faltando alguns. Temos bastante coisa para evoluir e crescer ao longo da temporada e estamos conhecendo mais de perto o trabalho do Nery (técnico) e do Guilherme (assistente técnico). O Mineiro será a nossa primeira competição e temos que entrar em quadra sempre focados e determinados para buscar o melhor”, afirmou Rodrigo.

O circuito em Uberlândia conta ainda com a participação do time da casa, o Uberlândia/Start/Gabarito, que folga na rodada, e encara a equipe de Belo Horizonte na sexta-feira.