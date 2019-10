O time de vôlei masculino Fiat/Minas foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira (2) na fábrica da montadora, que é a principal patrocinadora da equipe minastenista, em Betim.

Mais uma vez, o clube aposta na mescla entre jovens atletas formados na sua base e jogadores experientes. Para a próxima temporada, o Minas contará com dois reforços estrangeiros. Os ponteiros argentinos Lucas Ocampo e Nicolás Lazo são as grandes apostas da equipe.

Apesar da apresentação oficial ter acontecido somente nesta quarta-feira, os atletas do Minas já estão na disputa do Campeonato Mineiro. O time comandado pelo técnico Nery Tambeiro está invicto na competição, pois venceu os seis jogos que disputou até o momento.

Responsável por comandar a mescla entre juventude e experiência, Nery projetou os objetos de sua equipe tanto no estadual quanto na Superliga Mascuina.

"O Minas trabalha para vencer barreiras e nosso objetivo no Campeonato Mineiro não poderia ser outro a não ser o título. Na Superliga, quatro equipes têm o investimento muito alto, mas vamos tentar esse bloco desses quatro times", analisa o treinador.

As ausências na apresentação da manhã desta quarta-feira foram o oposto Felipe Roque e o líbero Maique, que estão no Japão disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Nery comentou a importância de contar com esses atletas, que estão ganhando experiência internacional com a equipe canarinho.

"Eles são os nossos expoentes. Claro que são jovens, mas já estão vivendo a parte internacional. Espero que contribuam com essa experiência e possam fazer com que o grupo todo cresça junto com eles", afirma o comandante minastenista.

Nesta quinta-feira (3), Fiat/Minas e Sada/Cruzeiro farão o grande clássico mineiro pelo campeonato estadual. As duas principais equipes do Estado se enfrentam às 19:30 na Arena da rua da Bahia.

Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões