Dois líderes no Mineiro Adulto Masculino de Vôlei após o encerramento do segundo dos 10 circuitos da primeira fase. Se o estreante América havia levado a melhor no triangular disputado em Anápolis (venceu a equipe local e o Uberlândia/Start/Gabarito), o Fiat Minas se igualou ao Coelho. A equipe da Rua da Bahia também chegou aos seis pontos superando o Lavras, por 3 a 0 (25/19, 25/18 e 25/23) e o Uberlândia, igualmente em sets diretos (26/28, 20/25 e 16/25) – ambos no Ginásio do Praia Clube, em Uberlândia.

Neste início de campeonato, o técnico Nery Tambeiro não conta com oposto Felipe Roque, o central Matheus Bispo e o líbero Maique, na seleção brasileira, além do ponteiro argentino Nicolas Lazo, que serve a equipe nacional de seu país. O Minas volta à quadra dia 20, desta vez contra o Anápolis, em Montes Claros.

Única equipe que ainda não estreou na competição, o Sada Cruzeiro faz sua primeira partida quinta-feira, às 19h30, em Sete Lagoas. Ainda sem o técnico Marcelo Méndez, à frente da seleção argentina no Sul-Americano, enfrenta o Lavras no Ginásio da Unifem.