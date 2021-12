Matheuzinho marcou o segundo gol do Flamengo, mantendo o Rubro-Negro vivo na briga pelo título

Na primeira de sete possibilidades para a confirmação do título do Atlético, o torcedor alvinegro ainda não pôde celebrar a conquista do Campeonato Brasileiro de 2021. No Maracanã, o Flamengo venceu o Ceará, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (30), e se manteve vivo na briga pelo título.

A equipe carioca chegou a 70 pontos, oito a menos que o Galo. Para permanecer com chances de título, o Urubu precisa vencer todos os seus três jogos restantes. Já o time mineiro precisa de mais dois empates ou um triunfo.

O Atlético terá a possibilidade de confirmar o bicampeonato brasileiro nesta quinta-feira (2), às 18h, quando enfrentará o Bahia, em Salvador. Um triunfo será suficiente para que os comandados por Cuca não possam mais ser alcançados pelos flamenguistas.

Caso o Galo não vença o Bahia, uma nova chance de título acontecerá na sexta-feira (3), já que o Rubro-Negro voltará a campo para enfrentar o Sport, no Recife. Novamente, os atleticanos torcerão por um tropeço do Flamengo.

Festa frustrada

Com a possibilidade de confirmação do título já nesta terça-feira, torcedores do Galo lotaram bares de Belo Horizonte mesmo com a forte chuva que caiu em Belo Horizonte.

Depois de Gabriel Barbosa abrir o placar para o Flamengo logo aos dois minutos de jogo, a festa atleticana ganhou um tom de otimismo quando Rick empatou para o Ceará aos 25 minutos da etapa final. Porém, por apenas oito minutos, o Atlético foi bicampeão brasileiro. Aos 33, Matheuzinho marcou o segundo dos cariocas.

Agora, a equipe comandada por Cuca poderá assegurar o título dependendo de suas próprias forças no duelo com o Bahia, nesta quinta-feira. Se não vencer em Salvador, o Galo terá outras cinco chances para ser o campeão, duas em seus jogos e três em partidas do time carioca.