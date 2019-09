A Fifa divulgou nesta terça-feira o logotipo oficial da próxima Copa do Mundo, que será realizada no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. O emblema conta com as cores da bandeira do país-sede, sendo que é predominantemente branco e possui detalhes em marrom.



O símbolo do Mundial, que marcará a última edição da competição com o formato de 32 seleções, é inspirado nos contornos do troféu da Fifa que é entregue aos campeões do mundo e foi desenhando com um loop ininterrupto formando o número 8, em alusão ao número de estádios construídos para a primeira Copa que ocorrerá no Oriente Médio.



Ao apresentar o novo logotipo, em Doha, a capital catariana, a entidade que controla o futebol mundial também destacou que "as curvas agitadas do emblema representam as ondulações das dunas do deserto" e enfatizou que o seu formato em loop serve para simbolizar o "infinito, refletindo a natureza interconectada do evento".



A Fifa ainda revelou que o design do emblema também extrai "inspiração de um tradicional xale de lã", em uma consequência do fato de que o Mundial será disputado durante o período de inverno no Catar. Por causa do severo verão que sempre ocorre no meio do ano no país, com temperaturas e umidade altíssimas, inviáveis para a prática do futebol, a Copa teve de ser marcada para o final de 2022, quebrando uma longa tradição da competição, normalmente realizada entre os meses de junho e julho.



Em alusão ao ano de disputa da Copa, a revelação do logotipo ocorreu às 20h22 (horário local) desta terça-feira, em Doha, e a sua imagem foi projetada em edifícios da capital catariana, entre os quais o Forte Zubara, uma fortaleza militar histórica do país construída em 1938.