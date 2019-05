O Comitê de Apelação da FIFA, última instância na estrutura jurídica da entidade máxima do futebol, confirmou o baninmento vitalício do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Marco Polo del Nero de qualquer atividade ligada ao esporte. O ex-dirigente foi condenado ainda ao pagamento de uma multa de 1 milhão de francos suíços, o equivalente a R$ 4 milhões.

De acordo com as investigações feitas pela Comissão de Ética Independente criada para apurar os escândalos de corrupção detectados na gestão de Sepp Blatter, Del Nero infringiu os artigos 21 (pagamento de propina e corrupção); 20 (oferecer e receber presentes e benefícios de qualquer espécie); 19 (conflitos de interesse); 15 (Lealdade) e 13 (Regras Gerais de Conduta) do Código de Ética da FIFA. As apurações identificaram recebimento de propinas para favorecer a assinatura de contratos de direitos de transmissão e publicidade em vários torneios, entre eles a Copa do Brasil, Copa América e Copa Libertadores.