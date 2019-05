A Copa do Mundo no Catar, em 2022, não deve aplicar o novo modelo de 48 seleções. Segundo o jornal inglês The Times, a Fifa repensou e decidiu abandonar o projeto de expandir a quantidade de participantes do torneio já para a próxima edição da competição e vai manter o formato existente desde 1998, com a presença de 32 países.



Segundo a publicação, pesou contra a expansão da Copa fatores logísticos e políticos. Para se aplicar a Copa do Mundo com 48 países seria necessário realizar algumas partidas fora do Catar, que tem um território equivalente à cerca da metade do menor Estado do Brasil: Sergipe. Isso implicaria, portanto, a recorrer a nações vizinhas como Emirados Árabes e Arábia Saudita. Porém, esses países possuem relações diplomáticas tensas com o Catar a ponto de terem as fronteiras fechadas.



A Fifa deve oficializar em junho a manutenção da Copa com 32 países. A entidade vai promover um congresso com os dirigentes em Paris a poucos dias do início do Mundial Feminino, marcado para ocorrer entre os dias 7 de junho e 7 de julho, na França.



A pauta principal será discutir mudanças nos torneios organizados pela entidade. Um outro tema do encontro será o Mundial de Clubes, com o debate sobre o novo formato da competição e a definição de qual será a sede para a edição deste ano.



O formato da Copa com 48 seleções deve estrear somente em 2026, quando Canadá, México e Estados Unidos vão compartilhar o papel de sedes do torneio. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está empenhado no projeto de crescimento do Mundial sob a justificava de ampliar o seu alcance e conseguir fazer o torneio ser mais lucrativo em contratos de patrocínio e cotas de direitos de transmissão.



A Copa tem 32 participantes desde 1998. Antes disso, entre 1982 e 1994, o Mundial contava com a presença de 24 países. A Fifa possui atualmente mais de 200 filiados.

Leia mais:

Polícia usa jogos do Brasileirão como teste de segurança para a Copa América

Presidente do Santos promete ir à CBF para liberar Rodrygo da seleção olímpica

Morte de árbitro na Bolívia reacende polêmica sobre partidas em altas altitudes