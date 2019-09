A Fifa anunciou que vai transmitir a primeira fase das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo do Catar através de seu site e de seu canal oficial no YouTube. Assim, o acordo com a Confederação Africana de Futebol (CAF) estará liberado para todo o mundo.



"Trazer estes jogos para uma audiência global pela primeira vez ressalta a transformação digital em andamento na Fifa e seus esforços contínuos para apoiar o desenvolvimento do futebol na África e conectar mais fãs com o belo jogo do continente", disse a entidade máxima do futebol, em nota.



A primeira fase do torneio terá 28 seleções, que se enfrentam em duelos mata-mata de ida e volta. Os confrontos começam nesta quarta-feira e estão previstos para terminarem na próxima terça-feira, dia 10.



Os 14 classificados se juntam aos 26 melhores colocados no ranking da Fifa para formar a fase de grupos. As 40 serão divididas em 10 chaves. Os vencedores de cada um dos grupos se enfrentam depois em novos duelos mata-mata para definir os cinco países que vão para o Mundial.



A Fifa espera popularizar o torneio com a medida, mas não informou se vai manter as transmissões nas próximas fases da competição, quando as principais estrelas do continente, como Mohamed Salah (Egito), Sadio Mané (Senegal) e Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), entram em campo.