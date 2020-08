Em busca dos primeiros pontos 'positivos' na Série B. Este é o desafio que o Cruzeiro encara, neste domingo (16), em Florianópolis. A partir das 16h, no Orlando Scarpelli, a Raposa comandada pelo técnico Enderson Moreira encara o Figueirense.

No retrospecto histórico, o time mineiro leva larga vantagem sobre os catarinenses. Até o momento, as duas equipes fizeram 28 embates, com 14 vitórias celestes, 6 empates e outros 8 triunfos alvinegros. A Raposa fez 49 gols e levou 31.

Pelo Campeonato Brasileiro, foram 23 partidas, com 9 vitórias cruzeirenses, 6 empates e 8 vitórias do Figueira. Considerando apenas os jogos em Floripa, o Cruzeiro segue soberano. Lá, venceu oito, empatou três e perdeu seis.

Na última vez que se enfrentaram, em agosto de 2016, a Raposa venceu, como visitante, por 2 a 1.

Com duas vitórias na Série B, sobre Botafogo-SP e Guarani, os mineiros zeraram o débito com a Fifa e, a partir de agora, cada vitória somará positivamente na tabela. É o início do caminho rumo ao retorno à elite nacional.

FIGUEIRENSE X CRUZEIRO

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Sávio Xavier Correia

FIGUEIRENSE - Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Geovanne, Patrick e Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Everton Santos. Técnico: Raul Cabral

CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Jadsom, Ariel Cabral, Jean (Stênio); Maurício, Régis. Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira