"Vocês virão um presidente simples, sem discursos inflamados, de prosas curtas, objetivo, prático e disponível. A filantropia me ensinou a tratar a todos da mesma forma. Este é o Sérgio que vocês conhecerão melhor daqui para frente". Estas foram as primeiras palavras de Sérgio Batista Coelho como novo presidente do Atlético.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (14), o responsável por comandar o alvinegro no próximo triênio (2021-23) falou pela primeira vez, oficialmente, como mandatário eleito. Ele assumirá a função em 4 de janeiro, tendo como vice o advogado José Murilo Procópio.

Nascido em Crucilândia, Centro-Oeste de Minas Gerais, onde permaneceu até os 19 antes, antes de se mudar para Divinópolis, onde tentou a vida como jogador. Anos depois, mudou-se para BH, onde se formou em Administração de Empresas. estudar. Pais de três filhos, ele afirma que "fazer caridade é um dos amores da vida".

Coelho chegou no Atlético em 1995. Foi apresentado pelo saudoso comentarista Osvaldo Faria ao então presidente Paulo Cury. Em 1997, votou pela primeira vez como Conselheiro. Foi convidado para participar das duas chapas como vice, mas, por gratidão, recusou ambos. Em 1998, quando o Atlético entrou numa crise muito grande, negociou a renúncia do presidente, em sua casa em Lagoa Santa. Uniu-se a Nélio Brant, depois, a Ricardo Guimarães até o final de 2006. De lá para cá, se afastou do dia a dia do clube.

Ainda segundo ele, a comunicação com a imprensa e com os torcedores será feita de forma aberta. Além dos canais de comunicação do clube, Sérgio Coelho usará uma conta pessoal no Twitter para se manifestar.