A vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre a Caldense nessa quarta-feira (20) foi assistida por um dos filhos do cantor jamaicano Bob Marley, o empresário Rohan Marley, que integra a famosa casta do “Rei do Reggae”.

Em Minas Gerais, Rohan está na cidade de Montes Claros, no Norte do Estado, onde se casará com a modelo mineira Bárbara Fialho, que desfila pela famosa grife Victoria Secrets.

E antes do matrimônio, que acontecerá neste sábado, Rohan vestiu a camisa cinco estrelas e comemorou a vitória da Raposa sobre a Veterana.

Rohan usou o seu Instagram para divulgar que estava assistindo ao jogo do Cruzeiro. O filho de Bob Marley postou um storie na rede social comemorando o gol de Fred, o terceiro na vitória do time de Mano Menezes sobre a Caldense.

Idolatria pelo fenômeno

Além dessa postagem, Rohan Marley ainda publicou duas fotos do ex-jogador Ronaldo Fenômeno com a camisa do Cruzeiro. Em uma delas o empresário escreveu “O Fenômeno”, apelido que o atacante ganhou depois que foi à Europa fazer a vida no futebol.

Revelado pelo Cruzeiro, Ronaldo era chamado de Ronaldinho quando vestiu a camisa cinco estrelas.