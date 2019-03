"Salve, Maluf, meu muito obrigado. Eu assisti o estádio de luto, vi que a vida é buscar a virada num jogo difícil faltando um minuto". Foi assim que o rapper Thiago SKP, homenageou o pai Eduardo Maluf, ex-diretor do Atlético, na em sua parte da música dos 111 anos do alvinegro, apresentada neste domingo (24) aos torcedores que foram ao Mineirão.

Natural de Itabira, Thiago começou a escrever suas letras em 2007. De lá para cá, já foram três discos lançados e um quarto saindo do forno ainda para 2019. Arrepiado com a festa no Gigante da Pampulha, antes do duelo das quartas de final contra o Tupynambás, ele deixou o palco com cara e jeito de que cumpriu bem a missão.

Eduardo Maluf faleceu em em junho de 2017 e, até hoje, segue lembrado pelo torcedor alvinegro como um dos melhores da função nos 111 anos de vida do clube.