Um "pupilo" do técnico Rodrigo Santana aos poucos tem dado as caras no elenco principal do Atlético. Nascido em Belém-PA e criado dentro de uma feira no bairro de Icoaraci, em Carajás, o zagueiro Vítor Mendes, de 20 anos, dá os primeiros passos para melhorar a situação da família e para realizar o sonho de brilhar no tão concorrido mundo da bola. Bogotá, inclusive, foi sua primeira viagem internacional pelo alvinegro, clube que defende desde o início desta temporada.

"Comecei a jogar bola aos oito anos numa escolinha da minha cidade até conseguir um teste no Paysandu, onde fui aprovado e fiquei três anos. Fui campeão Sub-13, duas vezes campeão Sub-15 e Sub-17. Depois, meu tio me levou para fazer um teste na Ponte Preta. Acabei não sendo aprovado, mas passei na Inter de Limeira. Lá fiquei um ano, joguei o Paulista, até me transferir para o Santos", conta Mendes ao Hoje em Dia.

"Na Vila eu fiquei por dois anos, mas não tive muitas oportunidades. Fiz alguns treinos com o profissional, mas acabei não prosseguindo. Na base, viajei para China e Espanha. Vim para o Atlético através do Rodrigo Santana. Cheguei, fui bem, joguei a Copa RS, depois a Copa São Paulo e foi aqui no Galo que eu me identifiquei. O clube se encaixou bem ao meu perfil (e vice-versa) e agradeço demais a Deus por esta oportunidade. Quero conquistar muitas coisas aqui", acrescenta.

Empurrão da família

Filho do sorveteiro Hilton e da dona de casa Luziane, Vítor saiu de casa aos 15 anos em busca do sonho de ser atleta num grande clube do país. Apesar do dinheiro curto em casa, sendo acrescentado pelo irmão, moto-táxi, o zagueiro teve o incentivo de todos para prosseguir em busca do sucesso profissional.

"Meu pai tem 40 e poucos anos. Tenho um irmão com 24 anos. Morei dentro da feira 8 de Maio, onde aproveitei muito a minha infância. Jogava bola na rua, empinava pipa... No tempinho que eu tinha, ajudava meu pai a trabalhar de sorveteiro. Pegava uma van e ia para o trabalho com ele", relembra Mendes.

"A experiência no Atlético está sendo ótima e estou vivendo um sonho de criança. É claro que no profissional exige muita responsabilidade e compromisso; sempre falo que chegar é difícil, mas ser manter é mais ainda. Então, tenho que dar sempre o meu melhor a cada dia, finaliza o paraense, que hoje mora próximo à Cidade do Galo, no bairro Gávea II, em Vespasiano.

Apesar de ter integrado a delegação em Bogotá, Vítor Mendes, de 1,87, ainda não estreou pela equipe principal. Léo Silva, inclusive, tem sido um dos principais conselheiros do jovem zagueiro que desponta como opção de Satana para os próximos anos. Pelo Sub-20, ele realizou 30 partidas e anotou 4 gols.