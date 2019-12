Filho do presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, José Dalai Rocha, o jornalista Fernando Rocha divulgou na tarde desta sexta-feira (13), em sua conta pessoal no Twitter, a informação de que caso todos os dirigentes eleitos para a diretoria do clube não entreguem o cargo, será marcada uma reunião para ser votado o afastamento deles.

“Renúncia coletiva! A meta do presidente do conselho. TODO mundo entrega os cargos incluindo o presidente do conselho. Em caso contrário vai ser convocada uma assembleia que vai votar o afastamento. E um detalhe :Os votos serão NOMINAIS! Isso não é um palpite. É uma informação!”, escreveu o jornalista em sua conta no Twitter.

Na informação de Fernando Rocha, ele afirma ainda que a mesa diretora do Conselho Deliberativo vai entregar os seus cargos. O órgão era dirigido por Zezé Perrella até a última segunda-feira (10), quando ele se licenciou para se dedicar apenas à função de gestor de futebol do clube, cargo que perdeu na última quarta-feira (12).

Com a saída de Perrella, a presidência do Conselho passou a ser de José Dalai Rocha, que é o seu vice-presidente.