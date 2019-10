O Coletivo 1921 levou o nome do Cruzeiro e de Minas Gerais a um patamar importantíssimo no cinema esportivo mundial. O filme "Eterno, Capítulo Incontestável", de autoria do grupo, foi premiado na tarde desta quarta-feira (30) no 370 Sport Movies International Fest Festival (FICTS), em Milão, na Itália.

O FICTS é considerado a “Copa do Mundo” do cinema de esportes exatamente por reunir filmes exibidos em outros 16 festivais espalhados por cinco continentes, entre eles, o Cinefoot, no Brasil.

O grupo mineiro, formado por comunicadores e profissionais do audiovisual, foi representado pela organização do Cinefoot Brasil, considerado o maior festival de cinema com a temática do futebol na América Latina. Estiveram presentes em Milão e receberam o prêmio em nome do grupo o criador do Cinefoot, Antônio Leal, a curadora do Cinefoot BH, Daniela Fernandes, e o também membro da curadoria do festival em Minas Gerais, Cláudio Constantino.

O feito do Coletivo 1921 foi além do reconhecimento de uma de suas produções. Pela primeira vez um filme sobre o Cruzeiro Esporte Clube participou de um festival internacional de cinema e de quebra entrou no rol dos agraciados.

"Eterno, um Capítulo Incontestável" conta a história da família Ribeiro, que 20 anos após o encontro no jogo Cruzeiro e Villa Nova, final do Campeonato Mineiro de 1997 que registrou o maior público do Mineirão, se reencontrou para relembrar aquela saga memorável dos anos 90.

"Estamos muito orgulhosos de receber esse prêmio para o Coletivo 1921 no FICTS, que é o principal evento de cinema e TV no mundo. É uma honra receber esse prêmio. O Coletivo 1921 foi o único grupo brasileiro a receber a honraria neste ano, e estamos muito felizes e contentes voltando para o Brasil com o prêmio do grupo na mala", comemorou a curadora do Cinefoot BH, Daniela Fernandes.

"Nunca imaginei que isso poderia acontecer, um pedacinho da história envolvendo a minha família virar filme, e ainda por cima esse filme ser premiado em um festival de cinema internacional. Vi aqui nas redes sociais do Coletivo 1921 a mensagem sobre esse grande feito e agora estou contando para todo mundo, vou fazer um auê danado. Estou muito feliz", disse Marcelo Ribeiro, um dos integrantes da família protagonista do "Eterno".

Além do filme premiado, o Coletivo 1921 também teve outra produção exibida no FICTS. "Azul Escuro", que conta a história do Seu Lúcio, um cruzeirense cego que mora na Floresta Amazônica, também foi selecionado para o festival.

"Azul Escuro" é o atual vencedor do Cinefoot 2019, agraciado com o prêmio de melhor curta-metragem no festival deste ano.

"Eterno, Um Capítulo incontestável" já havia rompido outro paradigma. Em 2017, também de forma inédita, levou o nome do clube a um festival nacional de cinema, quando foi um dos selecionados da 8a edição do Cinefoot naquele ano. O filme tem a direção de Gustavo Nolasco e Leo Souza, edição de Natacha Vassou, produção de Bruno Mateus, Guilherme Piu, Reginaldo Costa e Thaís Vilela.

Sessão Beneficente

Para comemorar a importante conquista, o Coletivo 1921 realizará nesta sexta-feira (1), véspera de feriado, uma sessão de cinema beneficente. Em parceria com o Minas Tênis Clube os dois filmes do Coletivo 1921, "Azul Escuro e Eterno" serão exibidos às 20h no Teatro do Centro Cultural do Minas Tênis Clube em uma sessão gratuita.

Numa ação do próprio Minas Tênis Clube e do Coletivo 1921, as duas produções serão exibidos como atração do Programa Minas Tênis Solidário.

Para assistir, os organizadores sugerem a doação de um pacote de fraldas geriátricas. Os ingressos podem ser retirados a partir das 18h, na bilheteria do teatro, com um limite de quatro ingressos por pessoa.

SINOPSE

Eterno | No dia 22 de junho de 1997, irmãos, primos e tios de uma família do interior de Minas Gerais lotaram uma Kombi e foram assistir uma partida do Cruzeiro contra o Villa Nova no estádio Mineirão. Acabaram por fazer parte de um multidão de 132.834 torcedores. Aquele seria o “eterno recorde” de público segundo maior estádio do Brasil. Vinte anos depois, a Família Ribeiro se reuniu novamente para reviver aquele dia histórico em que a torcida do Cruzeiro escreveu um dos capítulos mais importantes de sua história.

SESSÃO GRATUITA E BENEFICENTE

Evento: Programa Minas Tênis Solidário

Filmes: “Eterno – Uma capitulo incontestável” e “Azul Escuro”

Local: Teatro do Centro Cultural do Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2244)

Data: 10/11 (sexta-feira)

Horário: 20 horas

Duração total da exibição: 45 minutos

Entrada: gratuita (pede-se a doação de um pacote de fraldas geriátricas)

AZUL ESCURO | FICHA TÉCNICA

Duração: 25 minutos

Direção e roteiro: Gustavo Nolasco

Direção de Fotografia: Leo Souza, Beto Magalhães e Rodrigo Meirelles

Produção: Bruno Mateus e Guilherme Guimarães

Edição: Luiza Almeida

Trilha sonora: REC Studio

Coordenação de finalização: Gilberto Scarpa

ETERNO – UM CAPÍTULO INCONSTETÁVEL

Duração: 7 minutos

Direção: Gustavo Nolasco e Leo Souza

Roteiro: Gustavo Nolasco

Produção: Bruno Mateus, Guilherme Piu, Reginaldo Costa e Thais Vilela

Edição: Natacha Vassou