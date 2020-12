Tecnicamente, um jogo ruim. No placar, porém, perfeito. Assim pode ser traduzida a vitória do Atlético sobre o Coritiba, por 2 a 0, em jogo disputado na tarde deste sábado (26), no Mineirão. O confronto, inclusive, foi o último das duas equipes em 2020.

Sem inspiração e encarando um adversário que agora soma 8 jogos sem vencer na competição mais importante do país e que vê o rebaixamento cada dia mais próximo, o Galo começou a ser salvo por Hyoran, na metade da segunda etapa, que mirou a gaveta de Wilson e colocou a bola "onde a coruja dorme". Sasha, que precisou de 31 segundos em campo para dar as caras, ampliou aos 37.



Com o triunfo, o Atlético chegou aos 49 pontos e, pelo menos por alguns minutos, reconquistou a segunda colocação. Para terminar o sábado nesta colocação, os atleticanos terão que torcer para que o Flamengo não vença o Fortaleza, no Castelão. A partir das 21h, o São Paulo, líder, encara o Fluminense, no Maracanã. Com 53 pontos, o Tricolor Paulista também será alvo do secador dos mineiros.

A próxima partida do Galo será só daqui 16 dias. Em 11 de janeiro, os comandados de Jorge Sampaoli encaram o Redbull Bragantino, na casa do adversário. A partida, válida pela 29ª rodada, será a primeira de 2021. Cabe lembrar que o duelo contra o Santos, anteriormente marcado para 7 de janeiro, foi adiado para 27, já que o Peixe está envolvido nas semifinais da Libertadores.